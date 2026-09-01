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Francesca Neri, le prime parole dopo la morte di Silvano Loia: "Sono devastata dal dolore"

La tragedia sabato nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro

Francesca Neri e Silvano Loia - fotogramma/ipa
Francesca Neri e Silvano Loia - fotogramma/ipa
01 settembre 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono devastata dal dolore". Sono le poche parole che Francesca Neri ha affidato al 'Corriere della Sera' dopo la morte del compagno Silvano Loia, manager di Rai Way, annegato sabato pomeriggio nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, nel litorale viterbese.

L'attrice si è chiusa nel dolore e ha scelto il silenzio in questo momento così delicato. La tragedia ha interrotto bruscamente la storia d'amore tra il manager e l'attrice. Una storia vissuta lontano dai riflettori. Con Silvano Loia, Francesca Neri aveva ritrovato l'amore e un nuovo equilibrio, nato dopo il lungo matrimonio con Claudio Amendola, durato circa 25 anni.

La morte di Loia

Silvano Loia è annegato sabato 29 agosto. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici quando non lo hanno visto tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Guardia costiera e il personale sanitario del 118. Dopo alcune ore il corpo è stato trovato in mare.

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