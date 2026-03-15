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Francesco Renga su Ambra Angiolini: "Ci siamo fatti male, ma oggi siamo felici"

Il cantante è stato ospite oggi a Verissimo

Francesco Renga - Verissimo
Francesco Renga - Verissimo
15 marzo 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi siamo felici così". Francesco Renga ospite oggi, domenica 15 marzo, a Verissimo è tornato a parlare della sua precedente relazione con Ambra Angiolini, durata dal 2003 al 2015 e da cui sono nati due figli, Jolanda e Leonardo.

La relazione non si è conclusa nel migliore dei modi, ma col tempo i due sono riusciti a istautrare un rapporto sincero, basato sulla stima reciproca e sull'amore che con gli anni si è trasformato. "Ci siamo fatti male, ma è giusto che le cose siano andate così", ha raccontato.

"Il nostro - ha aggiunto Renga - è un rapporto più risolto di prima. Ognuno ha fatto i conti con il peggio di sè, e oggi quando parlo con Ambra riesco solo a portare il meglio di me e siamo felici così".

E forse, ha raccontato Renga, la troppa esposizione mediatica è stato uno dei motivi per cui le cose non sono andate come volevano. "Io ho sofferto subito questa cosa con Ambra".

Il cantante ha raccontato quando agli inizi della loro frequentazione, spesso trovava i paparazzi sotto casa. Un aspetto della fama e del gossip con cui il cantante ha dovuto fare i conti. "Ambra era abituata a gestire i fotografi da quando ha 13 anni, lei è bravissima. Io ero privo di strumenti, non sapevo come fare. Ancora oggi le chiedo consigli su come gestire certe situazioni".

 

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