Dopo l'ultimo film Coppola è in difficoltà finanziaria, all'asta i suoi preziosi orologi

Non è la prima volta per il regista: negli anni '90 dichiarò debiti per quasi 100 milioni di dollari

24 ottobre 2025 | 14.53
Redazione Adnkronos
"Devo raccogliere un po' di soldi per tenere a galla la nave". Con la consueta franchezza, Francis Ford Coppola ha spiegato la decisione di mettere all'asta alcuni dei suoi preziosi orologi. Il regista di 'Apocalypse Now' e 'Il Padrino' venderà sette pezzi della propria collezione personale il 6 dicembre a New York tramite la casa d'aste Phillips, specializzata in orologi di lusso e opere d'arte.

Tra questi, spicca un F.P. Journe FFC Prototype, creato nel 2014 in collaborazione con il celebre orologiaio svizzero François-Paul Journe. L'orologio, che mostra un guanto meccanico le cui dita segnano le ore, è stimato oltre un milione di dollari. "L'ho indossato solo poche volte, era troppo costoso perfino da assicurare", ha raccontato il regista al 'New York Times'.

Non è la prima volta che Coppola si trova in difficoltà finanziarie. Negli anni '80 il flop del musical 'Un sogno lungo un giorno' lo portò a una serie di bancarotte. Negli anni '90 dichiarò debiti per quasi 100 milioni di dollari. Eppure, il regista è sempre riuscito a risorgere, alternando il cinema all'imprenditoria, dai vini californiani alle strutture alberghiere di lusso. Il più recente dissesto porta il nome di 'Megalopolis', il film che Coppola ha finanziato quasi interamente di tasca propria. Il progetto, costato oltre 100 milioni di dollari, ha incassato appena 14,4 milioni al botteghino. "Ho investito tutto ciò che avevo - ha confessato - Ora non ho più soldi".

Oltre al prezioso F.P. Journe, l'asta includerà due Patek Philippe, un Blancpain Minute Repeater, un Iwc Chronograph, un altro F.P. Journe e un Breguet Classique. Le stime partono da poche migliaia di dollari fino a oltre 200mila per i pezzi più rari.

Coppola ha però deciso di trattenere alcuni oggetti a cui è particolarmente legato. "Il mio Audemars Piguet Perpetual Calendar lo lascerò a mio bisnipote"", ha detto il regista sempre al 'New York Times'. Quanto al suo Rolex, è già volato via: "L'ho regalato al mio vicino, un eroe di guerra in Afghanistan". Oggi, al polso del maestro di Hollywood, non brilla più un segnatempo da collezione ma un più modesto Apple Watch. (di Paolo Martini)

