'Freeze - Chi sta fermo vince' stasera 30 settembre: ospiti e anticipazioni

Terzo appuntamento con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales

Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales - Fotogramma/IPA
Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales - Fotogramma/IPA
30 settembre 2025 | 08.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terzo appuntamento stasera, martedì 30 settembre, con 'Freeze – Chi sta fermo vince!', il nuovo game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, alle 21.20 su Rai 2. Sono Sergio Friscia, Valeria Graci, Dayane Mello, Ross, Francesco Paolantoni, Gigi, Elisabetta Gregoraci e Enrico Melozzi le otto nuove celebrità chiuse in una stanza che cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada.

Quando Nicola Savino annuncerà il momento 'Freeze', i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare ogni round con autocontrollo e nervi d’acciaio.

A giudicare la loro imperturbabilità, il 'Grande Freezer', ossia gli 'arbitri' Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imitazioni) e, in qualità di terza guest star, sarà la volta del telecronista Marco Lollobrigida.

Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. La classifica verrà aggiornata insieme a Rocío Muñoz Morales, ma solo una squadra accederà al round finale che decreterà il vincitore assoluto di Freeze. Nell’ultima sfida, infatti, saranno i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria e il trofeo più 'glaciale' della TV.

