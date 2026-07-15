Future Hits Live 2026 a Verona, nuovi artisti nel cast: arrivano Angelina Mango, J-Ax e Bresh

Il cast del Future Hits Live 2026 di Radio Zeta continua a crescere. Dopo i primi annunci, arrivano nuovi grandi nomi che saliranno sul palco dell’Arena di Verona mercoledì 2 settembre: si aggiungono alla line-up Angelina Mango, J-Ax, Bresh, Sayf, Baby K, Settembre, Leo Gassmann e Prima Stanza a Destra.

L’appuntamento con la quinta edizione dell’evento dedicato alle nuove generazioni della musica italiana è fissato per il giorno successivo al Power Hits Estate di RTL 102.5, in programma il 1° settembre all’Arena di Verona e già sold out. Le prevendite per il Future Hits Live sono invece già aperte.

Il nuovo cast annunciato arricchisce una serata che vedrà protagonisti alcuni tra gli artisti più amati del panorama musicale attuale. La line-up completa del 2026 comprende Angelina Mango, Anna, Artie 5ive, Baby K, Bresh, Clara, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, G.Mineiro, Gaia, J-Ax, LDA & Aka 7even, Leo Gassmann, Lorenzo Salvetti, Sayf, Merk & Kremont, Mr. Rain, Nayt, Nerissima Serpe, Prima Stanza a Destra, Promessa, Rrari Dal Tacco, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale, Settembre, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Pitony e 22 Simba.

Nato nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più attesi della musica dal vivo italiana. Radio Zeta, emittente di riferimento per il pubblico più giovane, continua così a portare sul palco gli artisti emergenti e i protagonisti della scena musicale contemporanea.