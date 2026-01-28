circle x black
Cerca nel sito
 

Muccino: "Hollywood? Non ci tornerò mai, la società Usa è smarrita e in decadenza"

Negli Usa il regista italiano ha diretto tre film tra il 2006 e il 2015

Gabriele Muccino - Adnkronos
Gabriele Muccino - Adnkronos
28 gennaio 2026 | 18.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Hollywood ha diretto 'La ricerca della felicità', 'Sette anime' e 'Padri e figlie' eppure Gabriele Muccino ha dichiarato di non voler mai più lavorare negli Stati Uniti. Ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube, alla domanda se tornerebbe a lavorare a Hollywood il regista non esita: "No, non ci tornerò mai. E non tornerò nemmeno in America".

Gabriele Muccino, al cinema dal 29 gennaio con il suo ultimo film 'Le cose non dette', ricorda le sofferenze degli ultimi anni negli Stati Uniti. "Sono stati faticosi e dolorosi" perché "è una civiltà pagana che oggi vediamo chiaramente davanti ai nostri occhi", ha dichiarato. Ma "quando ci vivevo, negli ultimi cinque o sei anni, sentivo una sofferenza dentro che era proprio quella che poi è scoppiata e oggi sta investendo l'intero globo". I primi anni "ero felice, facevo i film con Will Smith, tutto girava per il verso giusto e ottenevo successi". Poi "ho iniziato a fare i conti con il sistema e con l’assenza di amicizia e di rapporti che c’è in quella società così smarrita e solitaria". Una società, che Muccino definisce "in pienissima decadenza".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gabriele muccino le cose non dette gabriele muccino gabriele muccino ultimo film muccino
Vedi anche
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza