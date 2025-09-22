"E' impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza. E' un massacro". E' il messaggio che Antonella Clerici invia oggi in apertura della puntata di E' sempre mezzogiorno su Raiuno.

"In queste ore è in corso uno sciopero generale per Gaza. Molti lavoratori" si sono fermati "per esprimere la loro solidarietà alla popolazione palestinese. Devo dire la verità, è impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza. Come ha detto bene anche il cardinale Pizzaballa, che si è esposto giustamente, se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l'umanità", dice la conduttrice.

"Obiettivamente è un massacro e rimanere immobili davanti a questa realtà vuol dire non avere più umanità. Non posso più vedere immagini di bambini e persone che non hanno più una casa e non hanno più niente. Qualunque sia la motivazione, tutto questo deve finire. Bisogna lavorare per la pace, io la penso così", aggiunge.