Gb, Camilla 'dancing queen': l'étoile Lee le regala un paio di scarpette di danza

Queen Camilla, patron' dell'English Nationa Ballet e la prima ballerina Sangeun Lee
14 novembre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
La regina Camilla ha ricevuto in dono dalla première danseuse dell'English National Ballet, Sangeun Lee, un paio di scarpette da punta, con dedica, per i suoi corsi di danza consacrati a 'danzatori e amatori senior'. La cerimonia si è svolta nei saloni di Buckingham Palace, un'occasione per celebrare i 75 anni della storica compagnia inglese, di cui è 'patron' dalla scorsa stagione, ma anche per assistere, accanto ad una cinquantina di invitati, alla 'Morte del cigno' di Saint Saens eseguito dalla ballerina originaria della Corea del Sud.

La regina Camilla indossava un abito blu e una delle sue spille favorite, un bijou firmato Van Cleef & Arpels in oro, diamanti, rubini e zaffiri, opera iconica e di alta perizia orafa e artigianale della celebre maison francese, che raffigura una ballerina. Dopo 'La morte del cigno' la regina Camilla, che ha assistito alla rappresentazione in piedi, ha ricordato il settimanale francese 'Point de vue', ha esclamato 'E' stato meraviglioso'.

'E' stata un'esperienza straordinaria - ha commentato Sangeun Lee - Confesso che all'inizio ero nervosa. E' la prima volta che danza all'interno di un palazzo". La Regina Camilla è anche la nuova 'Patron', mecenate della Royal Academy of Dance, ruolo che ha assunto nel 2024 succedendo alla Regina Elisabetta II, che era stata Patron dal 1953 al 2022. Camilla continua a sostenere, inoltre, la missione dell'organizzazione e la danza in generale, sostenendo anche il programma 'Silver Swans' per ballerini over 55.

