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Geppi Cucciari: "Attrici scadono invecchiando? Chiedetelo anche agli uomini..."

Il botta e risposta tra l'attrice e un giornalista nel corso della conferenza stampa di Zustissia

Geppi Cucciari - fotogramma/ipa
Geppi Cucciari - fotogramma/ipa
08 ottobre 2026 | 14.18
Marica Di Giovanni
LETTURA: 3 minuti

"Ma le attrici possono scadere invecchiando?". È questa la domanda che un giornalista ha rivolto a Geppi Cucciari nel corso della conferenza stampa di 'Zustissia', il film di Francesco Piras dedicato alla storia del pastore sardo Beniamino Zuncheddu, condannato per triplice omicidio e assolto dopo 33 anni di carcere.

La domanda non è passata inosservata all'attrice che ha gelato il giornalista con una risposta diretta: "Invecchiare è un privilegio. Perché non l'hai fatta agli uomini questa domanda?". "Perché purtroppo le donne soffrono ancora questo stereotipo", ha replicato il giornalista. Cucciari lo ha però subito corretto: "Non sono le donne, sono gli uomini che parlano delle donne in questo senso".

"Io spero di tenermi bene per ancora una ventina di anni e di poter interpretare altri ruoli", ha risposto ironicamente l'attrice, iniziando a elencare i ruoli che potrebbe ancora fare: dalla madre alla zia, alla nonna. E, riflettendo, Cucciari ha concluso così il suo intervento: "Non è che mi lasci senza parole, ma le uniche parole che mi vengono in mente mi scoccerebbe dirtele e non posso farlo in un luogo come il cinema. Quindi a volte si può anche scegliere di tacere".

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