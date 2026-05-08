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Gf Vip, Selvaggia Lucarelli: "Adriana Volpe la comodina della casa"

Il confronto andato in onda stasera, venerdì 8 maggio, nel corso della puntata del reality show

Selvaggia Lucarelli, Adriana Volpe - fotogramma/ipa
Selvaggia Lucarelli, Adriana Volpe - fotogramma/ipa
08 maggio 2026 | 23.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adriana Volpe sotto accusa al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata in onda oggi, venerdì 8 maggio, alla concorrente è stato chiesto di accomodarsi sulla 'poltrona che scotta' per affrontare uno dei temi più caldi della settimana.

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Volpe, infatti, è stata accusata di essere poco spontanea e di nascondersi spesso dietro ad Antonella Elia. Ne è nato un botta e risposta tra la concorrente e gli altri vip, in particolare Francesca Manzini che ha definito Volpe "perfida e subdola". "Non mi piaci come persona", ha ribadito l'imitatrice, spiegando i motivi che l'hanno spinta a ricredersi su di lei e a prendere le distanze. "Non ti faccio parlare della mia vita privata", ha aggiunto, accusandola di essere stata indelicata sul suo passato.

Alessandra Mussolini invece ha definito Volpe una “valletta muta”. Inoltre, ha ammesso di avere dei dubbi sul suo atteggiamento e sulla sua amicizia con Antonella Elia. L'ex europarlamentare teme infatti che lei non sia sincera: "Adriana è come se avesse paura di parlare", ha detto.

Parola poi a Selvaggia Lucarelli: "Adriana ha vissuto due fasi", ha esordito l'opinionista. "Ha iniziato con grinta, per poi cambiare atteggiamento nel corso delle puntate. Si è trasformata in quella che potremmo definire la comodina nella Casa", ha esclamato.

Adriana Volpe ha cercato di giustificarsi: "Io ho questo carattere, e cerco sempre di trovare il lato bello, di evitare problemi. Non riesco a essere diretta, a etichettare, a iniettare veleno", ha concluso. La replica di Mussolini? "Vai in convento", ha detto la concorrente con la sua solita franchezza.

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grande fratello vip gf vip adriana volpe
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