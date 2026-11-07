Serata di polemiche al Grande Fratello Vip. Nella puntata di venerdì 6 novembre Alex Belli non solo è stato eliminato dopo il confronto al televoto con Andreas Müller e Valeria Marini, ma ha anche lasciato lo studio in diretta contrariato dal verdetto. "Non starò su quella seggiola a commentare questo programma con questi concorrenti così scontati ma esco da dove sono rientrato. Ciao, buona serata", ha detto correndo via dietro le quinte.

Alex Belli in questa edizione, come nella scorsa, mi ha confermato che il grande fratello è lui. Lui concorrente preferito in assoluto. @AXBproduction #gfvip https://t.co/aHTaE35pvR — Nagini Snake (@NAGINI_SNAKE_) November 7, 2026

Ilary Blasi ha provato a fermarlo: "Dai Alex, ma torna", ma nulla da fare. La conduttrice si è poi rivolta a Selvaggia Lucarelli: "Te lo troverai nel camper, certo che qui sono tutti matti", ha detto. A provocare la rabbia dell'attore 43enne il fatto che al televoto siano finiti Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. In studio ci si è chiesti se potesse essere contattato ma Jonathan Kashanian ha spiegato che l'attore non aveva con sé il telefono escludendo la possibilità di contattarlo.

La prima ad esprimere disappunto per quanto successo è stata proprio Selvaggia Lucarelli, che ha parlato di "una decisione ingiusta", ma tanti sono stati anche gli utenti sui social che hanno protestato per l'uscita di Belli dalla casa più spiata d'Italia.