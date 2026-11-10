Tensione al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 9 novembre, si è registrato un piccolo scontro tra la conduttrice e l’opinionista a causa di alcune parole che Lucarelli ha usato nei confronti della concorrente Guendalina.

In puntata, infatti, l’opinionista ha commentato una discussione che si è svolta in casa negli scorsi giorni tra Guendalina e Federica. Le due hanno avuto un confronto in puntata e Selvaggia Lucarelli ha definito Guendalina "aggressiva" e "bulla". "Lei è sempre bulla. Minaccia Federica di nominarla con la sua corte, è la finalista di sto cavolo. Vola più in basso, finalista non vuol dire vincitore", ha detto l'opinionista.

gravissima e imperdonabile questa uscita di ilary mi dispiace https://t.co/fcKU7pscr0 — POMPEO 32% (@Misandric0) November 10, 2026

"Mi stai dicendo una cosa orrenda, io non sono una bulla", ha replicato la concorrente. Ilary Blasi a quel punto è intervenuta per difendere la concorrente. Le parole hanno toccato Guendalina tanto da farla piangere: “Non mi piace passare per quella che non sono, io scherzo, sentirmi dire bulla e aggressiva per aver scherzato con lo schizzo no, no ci sto". Ilary Blasi ha quindi invitato Selvaggia Lucarelli a moderare i termini: "Bulla è una parola che va oltre, anche Valeria ha offeso e alzato la voce non abbiamo dato della bulla. Non possiamo dire solo che è una provocatrice?". Selvaggia però è rimasta ferma della sua idea: "Non mi fai ritirare quello che ho detto".