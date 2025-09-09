Giaconia (Regionale-Trenitalia): "Portiamo a bordo sogni, creatività e talenti di X-Factor"

“Abbiamo voluto portare a bordo la creatività, l’energia e i sogni nonché i talenti di questa trasmissione, perché le nuove generazioni sono i nostri futuri clienti. Lo sono mentre da studenti prendono il treno, ma lo saranno anche nei loro nuovi percorsi”. Lo ha detto Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations di Regionale - Trenitalia, alla presentazione, oggi alla Stazione Centrale di Milano, del treno Regionale che riporta il messaggio ‘X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica’ e i volti dei giudici e della conduttrice dello show, che andrà in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e poi ogni martedì successivo in replica su Tv8.

“Abbiamo voluto confermare una partnership in cui crediamo molto perché il viaggio e la musica raccontano storie, emozioni e sogni e nei nostri viaggi raccontiamo le storie importanti delle persone che scelgono il treno”, spiega Giaconia.

Il treno Milano-Torino che promuove il talent show “porterà i concorrenti a partecipare alle trasmissioni e poi, tutti i venerdì, dal 24 ottobre al 28 novembre, gli eliminati avranno come palcoscenico alle loro spalle questo treno per il loro primo concerto”, illustra il direttore Operations di Regionale. “Inoltre - aggiunge - ci sarà un concorso per i nostri fedelissimi clienti che, se iscritti al programma fidelity X-go, potranno vincere il primo premio all’estrazione che prevede la partecipazione alla finale”.