Sarà Gianluca Gazzoli il nuovo volto alla conduzione di Sanremo Giovani. L'annuncio è stato dato dal direttore artistico e conduttore del Festival, Carlo Conti , in un collegamento con l'edizione serale del Tg1 dagli studi di 'Tale e Quale Show'. "Sono arrivate più di 500 proposte", ha rivelato Conti, sottolineando l'enorme mole di lavoro per la commissione. Insieme a lui anche il neo-conduttore: "Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni", ha commentato Gazzoli.

Il percorso di selezione prenderà il via l’11 novembre su Rai 2 in seconda serata. Per quattro appuntamenti (11, 18, 25 novembre e 2 dicembre), 24 giovani talenti (6 per serata) si esibiranno dal vivo con i propri brani. Al termine di ogni puntata, la Commissione musicale presieduta dallo stesso Conti selezionerà 3 artisti, per un totale di 12 semifinalisti. I 12 artisti rimasti in gara si sfideranno nella semifinale del 9 dicembre, al termine della quale il numero verrà dimezzato a 6. L'atto conclusivo si terrà con la finale del 14 dicembre, in diretta in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo. Durante la serata, i 6 finalisti si contenderanno i 2 posti disponibili per accedere alla sezione 'Nuove Proposte' di Sanremo 76. Anche in questa fase, la valutazione sarà affidata alla Commissione musicale.

Ai due vincitori di Sanremo Giovani si aggiungeranno altri due artisti provenienti da Area Sanremo, selezionati sempre dalla Commissione musicale guidata da Conti. La categoria 'Nuove Proposte' del 76° Festival di Sanremo (24 – 28 febbraio 2026) sarà quindi composta da un totale di 4 artisti.