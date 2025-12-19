Gianmarco Carroccia, in radio e in digitale 'Il perdono' con partecipazione di Mogol

Da venerdì 19 dicembre sarà disponibile in radio e in digitale 'Il perdono', il nuovo singolo di Gianmarco Carroccia, con la partecipazione di Mogol in qualità di autore. Prosegue dunque la collaborazione tra Carroccia e Mogol impegnati nel tour 'Emozioni', che li ha visti protagonisti nei più grandi teatri italiani. Il brano esplora le emozioni contraddittorie di chi si trova di fronte a un tradimento e decide di perdonare, anche se questo perdono nasce più dalla paura di restare soli che da autentico desiderio di riconciliazione. È un inno alla complessità delle scelte umane, alle sfumature delle emozioni e alle ragioni più profonde che ci spingono a mantenere un legame, anche quando sembra logico lasciarlo andare.

La produzione musicale è stata realizzata presso il Pro Cube Studio di Roma e vede la partecipazione di musicisti di talento: Stefano Profazi alle chitarre, Francesco Luzzio al basso, Bernardino Ponzani alla batteria e percussioni, Alberto Lattuada al pianoforte e synth, e Michele Campo al violino. Il mix, l’editing e il mastering sono stati curati da Pierangelo Ambroselli, garantendo un sound curato e di alta qualità. 'Il perdono' si presenta come un pezzo introspettivo, che invita l’ascoltatore a riflettere sulle proprie emozioni e sulle ragioni che ci spingono a perdonare, anche quando il cuore è segnato dal tradimento.