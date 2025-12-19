circle x black
Cerca nel sito
 

Gianmarco Carroccia, in radio e in digitale 'Il perdono' con partecipazione di Mogol

Gianmarco Carroccia
Gianmarco Carroccia
19 dicembre 2025 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da venerdì 19 dicembre sarà disponibile in radio e in digitale 'Il perdono', il nuovo singolo di Gianmarco Carroccia, con la partecipazione di Mogol in qualità di autore. Prosegue dunque la collaborazione tra Carroccia e Mogol impegnati nel tour 'Emozioni', che li ha visti protagonisti nei più grandi teatri italiani. Il brano esplora le emozioni contraddittorie di chi si trova di fronte a un tradimento e decide di perdonare, anche se questo perdono nasce più dalla paura di restare soli che da autentico desiderio di riconciliazione. È un inno alla complessità delle scelte umane, alle sfumature delle emozioni e alle ragioni più profonde che ci spingono a mantenere un legame, anche quando sembra logico lasciarlo andare.

La produzione musicale è stata realizzata presso il Pro Cube Studio di Roma e vede la partecipazione di musicisti di talento: Stefano Profazi alle chitarre, Francesco Luzzio al basso, Bernardino Ponzani alla batteria e percussioni, Alberto Lattuada al pianoforte e synth, e Michele Campo al violino. Il mix, l’editing e il mastering sono stati curati da Pierangelo Ambroselli, garantendo un sound curato e di alta qualità. 'Il perdono' si presenta come un pezzo introspettivo, che invita l’ascoltatore a riflettere sulle proprie emozioni e sulle ragioni che ci spingono a perdonare, anche quando il cuore è segnato dal tradimento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Singolo Perdono Tradimento
Vedi anche
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza