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Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, domani sposi: tutte i dettagli sulle nozze

L'appuntamento per il matrimonio tra i due giornalisti

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis - fotogramma/ipa
Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis - fotogramma/ipa
09 ottobre 2026 | 17.31
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Domani è il grande giorno. Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis pronunceranno il fatidico 'sì' a Fabriano . Le nozze tra la giornalista del Tg1 e il collega de 'Il Messaggero' sono infatti in programma domani, sabato 10 ottobre, a partire dalle 16 presso la Cattedrale di San Venanzio, dove la messa sarà celebrata da Don Antonio Ivan Esposito.

Dopo il rito in chiesa, il ricevimento si svolgerà all'hotel a 4 stelle del Marchese del Grillo, in località Rocchetta Bassa, dove ad attenderli ci saranno gli invitati. Anche se la lista dei nomi al momento è top secret. I futuri sposi hanno scelto come location la storica residenza estiva del Marchese Onofrio del Grillo che ha ospitato le riprese del celebre film 'Il Marchese del Grillo' con Alberto Sordi.

Classe 1987, Cardinaletti è uno dei volti del Tg1 mentre Francesco Bechis, di otto anni più giovane, è figlio del giornalista Franco Bechis di cui ha seguito le orme. La relazione tra i due è nata poco più di un anno fa, dopo la rottura della Cardinaletti con Cesare Cremonini, ma la prima foto insieme, come ricostruito da Chi, è arrivata solo lo scorso gennaio. Sono sempre rimasti lontani dai riflettori ma le voci di matrimonio hanno cominciato a diventare sempre più frequenti dopo che al dito della giornalista è comparso a giugno un vistoso anello.

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Matrimonio Nozze Giornalisti
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