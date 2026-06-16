La replica condivisa sui social dalla cantante. Con lei anche il fidanzato e ballerino Emanuel Lo
“Non siamo persone che si girano dall’altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà”, con queste parole Giorgia ed Emanuel Lo rompono il silenzio dopo le accuse ricevute negli ultimi giorni. È diventato virale sui social network un video, condiviso da un utente su TikTok, che ritrae la coppia in giro per le vie di Roma. Tuttavia, l’attenzione si è concentrata altrove: salendo le scale, al loro fianco, si è consumato un tentativo di scippo.
Un signore, infatti come mostra il video, si è girato di scatto invitando un uomo, che ha tentato di sottrargli il telefono, ad allontanare le mani dalle sue tasche. Dall’altro lato ci sono Giorgia e il compagno Lo che continuano a salire le scale, senza accorgersi di cosa stava accadendo. Questo è stato sufficiente per finire sotto assedio. La coppia è stata accusata sui social di non essere intervenuta a favore della vittima del tentato scippo. Diversi commenti critici li hanno tacciati di essere degli "irresponsabili".
Così, la cantante e il ballerino hanno rotto il silenzio commentando a loro volta l’accaduto sui social: “Purtroppo io ed Emanuel Lo non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi qualche giorno fa a Roma, ce ne siamo resi conto vedendo il video online. C’erano diverse persone, stavamo parlando tra di noi e abbiamo sentito solo un signore chiedere ad un altro di non appoggiarsi a lui mentre saliva le scale e l’altro chiedere scusa”.
E ancora: “Non abbiamo, e aggiungo purtroppo, percepito un pericolo o una situazione in cui fosse necessario intervenire. Ci spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso perché chi conosce me o Emanuel sa che non siamo persone che si girano dall’altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà“.