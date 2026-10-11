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Giorgia Palmas e Filippo Magnini: "Diventeremo genitori di un maschietto"

La showgirl svela il sesso del bebè nella puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Per la coppia, già genitori di Mia, una nuova gioia in famiglia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo
Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo
11 ottobre 2026 | 18.35
Arianna Menotti
LETTURA: 2 minuti

Fiocco azzurro in arrivo per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La coppia aspetta un bambino: a svelare il sesso del bebè è stata la stessa showgirl nella puntata di oggi di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Una notizia che aggiunge un nuovo capitolo di felicità all’annuncio della gravidanza, condiviso dai due sui social lo scorso 5 ottobre.

Per l’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex campione di nuoto si tratta del secondo figlio insieme. La nascita del piccolo allargherà ulteriormente una famiglia già molto unita, che si prepara ad accogliere il nuovo arrivato con grande emozione.

La notizia della gravidanza era arrivata attraverso un tenero annuncio social, accompagnato da alcune fotografie in cui Giorgia mostrava il pancione insieme al marito e alle figlie. "La vita è davvero sorprendente", avevano scritto i due, raccontando l’emozione per quella che hanno definito una bellissima sorpresa. "Siamo grati alla vita per questa nuova vita", avevano aggiunto, concludendo il messaggio con una dedica al bebè: "Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore".

Per Giorgia Palmas, 44 anni, si tratta della terza gravidanza. La showgirl è già mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, e di Mia, nata nel 2020 dall’amore con Magnini. Per l’ex nuotatore, anche lui 44enne, il bambino in arrivo sarà invece il secondo figlio.

La coppia, insieme dal 2018, si è sposata con rito civile nel 2021 e ha celebrato il matrimonio religioso nel 2022. In passato, ospiti proprio a Verissimo, avevano già raccontato il desiderio di allargare la famiglia, senza però voler forzare i tempi. "Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo", aveva confidato Magnini. Oggi quel desiderio si realizza con l’arrivo di un maschietto, che porterà ancora più gioia nella loro famiglia.

Per ora, l’emozione più grande è l’attesa: Magnini e Palmas si preparano a vivere una nuova avventura da genitori, insieme alle figlie Sofia e Mia, pronte ad accogliere il loro fratellino.

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