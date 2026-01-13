L'influencer, ex fidanzata di Damiano David, ha raccontato sui social la disavventura
Paura per Giorgia Soleri. L'influencer, ex fidanzata di Damiano David, ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente domestico a seguito di quello che lei stessa ha definito un "incontro ravvicinato con un coltello da cucina".
Soleri sui social ha mostrato il fazzoletto insanguinato e ha spiegato che l'incidente si è verificato mentre stava tagliando della zucca. "Dopo aver fatto il giro tra farmacie e guardia medica mi sono dovuta arrendere e andare in ospedale", ha spiegato la giovane. I medici hanno optato per l'applicazione della colla chirurgica al posto dei punti, insieme a un cerotto e "un bel livido", come lei stessa ha raccontato.
Con la sua solita ironia, Soleri ha sdrammatizzato l'accaduto: "La prossima volta che mi viene in mente di fare il risotto con la zucca, vi direi fermatemi ma faccio un risotto pazzesco".