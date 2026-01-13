circle x black
Giorgia Soleri, la corsa in ospedale: "Incontro ravvicinato con coltello da cucina"

L'influencer, ex fidanzata di Damiano David, ha raccontato sui social la disavventura

Giorgia Soleri - fotogramma/ipa
13 gennaio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
Paura per Giorgia Soleri. L'influencer, ex fidanzata di Damiano David, ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente domestico a seguito di quello che lei stessa ha definito un "incontro ravvicinato con un coltello da cucina".

Soleri sui social ha mostrato il fazzoletto insanguinato e ha spiegato che l'incidente si è verificato mentre stava tagliando della zucca. "Dopo aver fatto il giro tra farmacie e guardia medica mi sono dovuta arrendere e andare in ospedale", ha spiegato la giovane. I medici hanno optato per l'applicazione della colla chirurgica al posto dei punti, insieme a un cerotto e "un bel livido", come lei stessa ha raccontato.

Con la sua solita ironia, Soleri ha sdrammatizzato l'accaduto: "La prossima volta che mi viene in mente di fare il risotto con la zucca, vi direi fermatemi ma faccio un risotto pazzesco".

