Giorgia Soleri, nuovo amore? La foto con il (presunto) fidanzato

L'influencer sembra aver ritrovato l'amore dopo la rottura con Damiano David

Giorgia Soleri - Ipa/Fotogramma
05 gennaio 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
Giorgia Soleri ha un nuovo fidanzato? Nel post Instagram con cui l'influencer ha accolto l'arrivo del 2026, una foto tra tutte quelle condivise nel carosello ha colpito i suoi follower, ovvero quella in ascensore mentre un ragazzo le dà un tenero bacio. Gli indizi, insomma, sembrano suggerire che Soleri abbia ritrovato l'amore dopo la rottura del 2023 con Damiano David, cantante ed ex frontman dei Maneskin, che ha appena annunciato le nozze con l'attrice Dove Cameron.

"È stato l’anno in cui ho smesso di spiegarmi, di giustificare i miei limiti, il mio ritmo, le mie assenze. Ho capito che anche se il mondo ama correre, camminare è il più grande atto d’amore che possa fare verso me stessa", ha scritto Soleri, "e anche se non ho ancora smesso di chiedermi quando “tornerò come prima del dolore”, ho scoperto che nessun passo è troppo lento per chi vuole accompagnarti e che posso essere amata per il presente che abito, nella sua cruda e ridicola nudità".

"Ho coltivato un campo solo mio, da condividere con chi è grato di attraversare i miei prati, e mi sono circondata di persone da cui non devo elemosinare affetto", ha continuato Soleri, lasciando quindi qualche indizio tra le righe.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
giorgia soleri giorgia soleri fidanzato giorgia soleri foto fidanzato damiano david
