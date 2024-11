"È stato difficile affrontare la sala doppiaggio, ma sono stata guidata magistralmente dal grande Massimiliano Manfredi. Mi è piaciuto ritrovarmi a dover imparare qualcosa e faticare. Ho fatto del mio meglio, ma alla fine il risultato mi ha stupita". A dirlo è Giorgia sul red carpet dell'anteprima italiana di 'Oceania 2' al The Space Cinema Moderno di Roma. Nel film Disney, dal 27 novembre nelle sale, presta la voce a Matangi: una figura misteriosa che mette in discussione tutto ciò che la protagonista, Vaiana, pensa di sapere su se stessa. "Tra il doppiaggio e la conduzione di X Factor in quanto a difficoltà se la battono", scherza la cantante, che nel film interpreta il brano 'Perditi'. "Il doppiaggio mi affascina da quando sono ragazzina, questo mi ha spinto a misurarmi con una cosa sì difficile ma con una grande voglia".

A calcare il red carpet dell'anteprima anche il regista di 'Oceania 2', David Derrick Jr. e le voci italiane Fabrizio Vidale (Maui), Emanuela Ionica (Vaiana nei dialoghi) e Chiara Grispo (interprete delle canzoni di Vaiana). E non solo. Tra gli ospiti la premier Giorgia Meloni con la figlia Ginevra e la sorella Arianna, Serena Rossi, Rudy Zerbi, Paolo Conticini, Manuela Arcuri e Diana Del Bufalo. Presenti anche molte personalità del mondo dello sport: i giocatori della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante insieme alle rispettive famiglie e il nuotatore Manuel Bortuzzo.