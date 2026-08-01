Giovanni Allevi torna a parlare sui social della sua malattia con cui combatte da anni. "Spero che arrivi l'autunno quanto prima - scrive il compositore e pianista che nel giugno del 2022 ha annunciato di essere malato di mieloma multiplo -. Il caldo estivo aumenta la percezione del mio dolore e la spossatezza".

La sua lotta quotidiana alla malattia

Parole che raccontano la lotta di ogni giorno del musicista. "Sto facendo tutto il possibile, lo stretching, la camminata veloce, sto curando l'alimentazione. Eppure mi sembra a volte di essere fermo, di non avere alcun potere sul mio corpo". Un messaggio che si conclude con l'invito a non arrendersi. "Mando un abbraccio a tutte le persone che stanno lottando! Facciamoci forza" conclude.

L'abbraccio dei fan

Un abbraccio virtuale a cui i follower hanno risposto con entusiasmo. C'è chi gli scrive "ti mando un soffio d'aria fresca e frizzantina" e chi gli consiglia la montagna, una bella nuotata al mare o molto più semplicemente "l'aria condizionata", invitandolo a "non mollare".