Per la data inaugurale di “L’alba dentro l’imbrunire” sul palco anche Morandi e Angelina Mango. Il 28 agosto a Verona avrà ospiti Elisa e Patty Pravo.

Dieci anni di musica, un nuovo singolo che guarda all’Odissea e un tour che attraversa l’Italia con orchestre sinfoniche e ospiti che sono pezzi di storia della canzone italiana. Giovanni Caccamo torna sulla scena con una delle stagioni più importanti della sua carriera e lo fa con la delicatezza e la profondità che lo contraddistinguono da sempre.

Domani, 11 giugno, dal Teatro Dal Verme di Milano parte 'L’alba dentro l’imbrunire', la tournée organizzata da Imarts che accompagnerà il cantautore siciliano fino a dicembre nei principali festival e teatri del Paese. Un viaggio musicale che celebra il suo primo decennio di attività e che mette insieme i brani che lo hanno fatto conoscere, gli omaggi al maestro Franco Battiato, e nuove composizioni che raccontano un artista in continua evoluzione.

Sul palco, Caccamo non sarà mai solo: a guidare le orchestre sinfoniche che lo affiancheranno nelle varie tappe ci saranno alcuni dei maestri più apprezzati del panorama italiano, con la direzione artistica e musicale affidata in molte date a Valter Sivilotti. E per due serate speciali, la festa si farà ancora più grande. A Milano, per l’inaugurazione, saliranno sul palco Gianni Morandi, Angelina Mango ed Emilio Isgrò. Il 28 agosto, nello scenario unico del Teatro Romano di Verona, arriveranno Elisa e Patty Pravo.

Il tour coincide con l’uscita di 'Partenope', il nuovo singolo pubblicato da Ala Bianca. Un brano che nasce dall’incontro tra mito e contemporaneità: Caccamo, insieme ad Alessandra Flora e al produttore Giordano Colombo, racconta l’episodio di Ulisse e le Sirene attraverso un suono elettronico elegante, impreziosito dal basso di Saturnino. Una canzone che parla di desiderio, di resistenza alle seduzioni del mondo, di immaginazione come bussola in un tempo attraversato da conflitti e smarrimento.

E l’Odissea non è solo un riferimento poetico: è un’esperienza vissuta. Caccamo è infatti reduce da 'The Ark Of Change', un viaggio transoceanico a bordo di un antico veliero, insieme a giovani provenienti da tutto il mondo. Un progetto ispirato al poema omerico e a Nutopia, lo Stato concettuale immaginato da John Lennon e Yoko Ono, nato per promuovere pace, dialogo e disarmo. Un’avventura che diventerà un film prodotto da Masi Film e diretto dal premio Oscar Luc Jacquet, con le fotografie di Jamie Hawkesworth.

Dieci anni dopo il suo debutto, Giovanni Caccamo torna così a raccontare la sua musica come un ponte: tra passato e futuro, tra radici e orizzonti, tra la terra e il mare. E “L’alba dentro l’imbrunire” promette di essere proprio questo: un viaggio che illumina, anche quando la luce sembra farsi più bassa.