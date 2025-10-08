circle x black
Giulia De Lellis scherza sul parto imminente: "Quanti monitoraggi ancora?"

L'influencer e Tony Effe stanno per accogliere la loro primogenita

Tony Effe e Giulia De Lellis - Fotogramma/ipa
Tony Effe e Giulia De Lellis - Fotogramma/ipa
08 ottobre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giulia De Lellis è ormai vicina al parto: mancano solo pochi giorni alla nascita della piccola Priscilla. A chiarire le voci circolate con insistenza sui social è stata la stessa influencer, che ha pubblicato su Instagram una foto insieme al rapper Tony Effe, mostrando il pancione: "Quanti monitoraggi può fare un essere umano in massima? Chiediamo per un'amichetta", ha scritto ironicamente Giulia, accompagnando lo scatto con un emoticon del pesce palla.

Intanto sui social si era diffusa la notizia che Giulia De Lellis avesse già accolto la primogenita. Una voce priva di fondamento, come dimostrano le storie condivise dall'influencer, ancora in dolce attesa. E non è la prima volta che l'influencer esprime preoccupazione e rabbia per le continue speculazioni intorno alle gravidanze e alla sua maternità.

Solo settimane fa, Giulia si era sfogata sull'argomento: "La gente ha perso completamente il senso del rispetto. Sono scioccata dall'ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giulia de lellis tony effe giulia de lellis incinta
