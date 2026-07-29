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Addio a Glen Hansard, il cantautore premio Oscar morto in un incidente in moto

L'artista aveva 56 anni. Diventò celebre vincendo il premio Oscar per la migliore canzone originale, 'Falling Slowly'

Glen Hansard - (Ipa)
Glen Hansard - (Ipa)
29 luglio 2026 | 13.40
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Addio a Glen Hansard. Il cantautore irlandese premio Oscar e frontman del gruppo rock irlandese The Frames è morto in un incidente in moto nella sua città natale, Dublino. Hansard, 56 anni, diventò celebre vincendo il premio Oscar per la migliore canzone originale, 'Falling Slowly', tratta dal film a basso budget 'Once' (uscito nel 2007). Come riporta 'Bbc', la polizia sta cercando testimoni in seguito all'incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo e che si è verificato sulla Lower Road a Lucan, a ovest di Dublino.

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