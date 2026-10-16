Sono uomini e donne delle istituzioni poco conosciuti al grande pubblico, ma il loro lavoro segna quotidianamente la vita del Paese. Sono i grand commis dello Stato, i protagonisti di ‘Gli Invisibili – Il potere che non si vede’, il nuovo spazio di Sky TG24 all’interno di 'Agenda', l’approfondimento settimanale della testata condotto da Lavinia Spingardi, in onda il sabato dalle 11.30 alle 12.00. Da sabato 17 ottobre, sul canale all news, parte un viaggio tra le personalità che esercitano un potere discreto ma essenziale per capire come funziona davvero la macchina dello Stato. E a guidare questo racconto è il giornalista e scrittore Virman Cusenza, già direttore de ‘Il Mattino’ e de ‘Il Messaggero’.

L'idea di accendere un faro su queste figure, in un'epoca dominata dall'esposizione mediatica e social dei politici, nasce da una precisa urgenza giornalistica. "Giornalisticamente è sempre opportuno mostrare ciò che normalmente non viene mostrato o non si mostra da solo", spiega Cusenza all'Adnkronos. "Mi sembrava interessante raccontare il volto inedito delle istituzioni per far comprendere ai cittadini il loro reale funzionamento, proprio in occasione degli 80 anni della Costituzione". L'obiettivo è dare voce a chi, per definizione, vorrebbe restare dietro le quinte in quanto "servitore dello Stato", partendo da una constatazione di fondo: "Spesso i politici passano e invece questi uomini o donne chiave delle istituzioni restano".

Il programma si propone di indagare chi garantisce davvero la continuità della macchina pubblica. "Ci sono due aspetti complementari", chiarisce Cusenza. "Da una parte c'è la politica che si assume le decisioni sul mandato dei cittadini, dall'altro ci sono i funzionari dello Stato che sono al servizio delle cariche politiche e che consentono alla Repubblica di marciare a prescindere dalle maggioranze dei governi". Portare queste figure davanti alle telecamere non è stato semplice. "È stato complicato vincere una ritrosia che devo dire è anche abbastanza naturale e comprensibile", ammette il giornalista. A convincerli è stata l'esigenza di trasparenza: "Se io voglio rappresentare la Repubblica come una casa di vetro in cui non ci sono zone opache devo approfittare anche delle finestre che si vengono a creare".

I protagonisti del ciclo di incontri, per un totale di sei appuntamenti, sono: Ugo Zampetti, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Fabrizio Castaldi, Segretario Generale della Camera dei Deputati; Federico Toniato, Segretario Generale del Senato della Repubblica; Daria Perrotta, Ragioniera Generale dello Stato; Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Francesca Quadri, a Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio.

Il tratto comune che unisce questi 'invisibili' si riassume in tre parole chiave: "Equilibrio, fermezza e duttilità", dice Cusenza. La loro presenza “ci rassicura sul fatto che anche nelle tempeste, anche nelle difficoltà che viviamo tutti i giorni, alla fine la nave continua ad andare". La prima intervista, in onda domani sabato 17 ottobre alle 11.30, sarà proprio quella al Segretario Generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Nel corso dell’incontro l’alto funzionario ha affrontato il tema dei rapporti tra la Presidenza della Repubblica e il Governo, sottolineando la continuità della collaborazione istituzionale al di là delle diverse maggioranze politiche: "Il rapporto con la Presidenza del Consiglio si è sempre svolto, con tutti i governi che si sono succeduti, in un rapporto di corretta e fattiva collaborazione". Zampetti ha inoltre raccontato il metodo con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affronta i passaggi più delicati della vita istituzionale: "Momenti difficili ci sono stati e ci saranno per tutte le istituzioni. Il Presidente Mattarella vive ogni situazione, anche le più difficili, con assoluta serenità, con metodo, concentrandosi – ha sottolineato - sulle soluzioni piuttosto che attardandosi sui problemi".

Un'operazione, quella di Sky TG24, che punta a svelare la meccanica complessa dello Stato, allontanandosi dalla mera polemica quotidiana. Come sintetizza efficacemente Cusenza con una metafora: "È come la differenza tra vedere le gare d'auto e finalmente scoprire cosa c'è nel motore della Ferrari. È chiaro che è bello vedere la gara, però se poi non capisci come funziona il motore anche la gara stessa non la capisci fino in fondo".