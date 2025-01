Demi Moore è tornata. 'Rinasce' con 'The Substance' e vince all'82esima edizione dei Golden Globes.

L'attrice, 62enne, si è portata a casa la statuetta per la Miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale. "Fare questo film è stata una liberazione - ha detto all'Adnkronos l'attrice, che ha ricevuto la prima nomination ai premi conferiti dalla stampa estera per 'Ghost' nel 1991 -, ho imparato non solo ad accettarmi di più ma anche a non avere paura di mostrarmi per quella che sono. Questo ruolo per è un dono".

Nel body horror femminista di Coralie Fargeat interpreta un'attrice di Hollywood licenziata dalla trasmissione di aerobica, che conduceva con successo da anni, proprio il giorno del suo cinquantesimo compleanno perché il suo capo, interpretato da Dennis Quaid, è alla ricerca di un volto giovane. In preda alla disperazione, assume un farmaco che le promette di creare una versione di lei giovane e perfetta, interpretata da Margaret Qualley.