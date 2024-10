E' crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo? Il ballerino, che vuole lasciare la Casa, racconta di un suo malessere prima di partecipare al reality.

A quanto pare, Enzo Paolo si è rivelato uno dei veri pilastri del programma: oltre a intrattenere i suoi compagni con allenamenti, coreografie, risate e preziosi consigli, ha raccontato molti aneddoti legati alla sua vita e ha conquistato così la loro stima e il loro amore. Nonostante l'affetto e il sostegno ricevuto dal gruppo, però, nel corso degli ultimi giorni la mancanza dei suoi amori più cari lo ha portato a vivere vari momenti di sconforto e per questo ha espresso la volontà di voler abbandonare il gioco. Proprio per tirargli su il morale, nella puntata di ieri lunedì 7 ottobre Grande Fratello ha deciso di fargli uno splendido e inaspettato regalo: avrà la possibilità di trascorrere riabbracciare sua moglie Carmen.

Il ballerino dice di voler abbandonare il gioco in quanto crede di aver già dato tutto in questa splendida avventura e, sentendo tanto la mancanza di Maria e di Carmen, esclama: "Ho nostalgia della mia famiglia". Un Freeze improvviso anticipa l'arrivo di Carmen. Pronta a supportare e a incoraggiare suo marito, la ballerina ribadisce la stima provata nei suoi confronti. Si complimenta con lui per la sua forza e per il coraggio che ha avuto e lo ringrazia per aver sempre creduto in lei: "Ti amo alla follia". Pur avendo apprezzato la sorpresa, Enzo Paolo non sembra voler cambiare idea: "Voglio andare da Maria" esclama.

Il rapporto tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Non trovando una quadra a tutta questa situazione, Alfonso chiede al concorrente di raggiungere il Confessionale. Il ballerino dice di voler tornare a casa da sua figlia Maria. Durante il momento di confidenze, però, ammette di aver notato un comportamento piuttosto strano da parte di sua moglie. I due stanno insieme da 42 anni. Spiega di aver intrapreso questa avventura sia per liberarsi da alcuni brutti ricordi del passato, ma anche per un'altra questione: "Prima di partire ho pensato che Carmen fosse un po' stufa, l'ho vista distaccata da me" spiega, ma precisa "Questo è un mio sentore". Ribadisce di voler abbandonare il gioco e, se Carmen non volesse più accoglierlo in casa, ammette di essere disposto a stravolgere la sua vita: "Io me ne vado da casa".

Viste le numerose perplessità, il conduttore lo invita a raggiungere sua moglie per prendere la decisione definitiva. Carmen ribadisce di aver organizzato tutto alla perfezione e dice che Maria è serena e felice di vederlo in compagnia dei suoi compagni; proprio per questo lo invita a non mollare: "Amore, stai sereno". A intromettersi nel discorso è Signorini: "Carmen si ferma in Casa" annuncia, mettendo un punto al dibattito. "Lei resta e io me ne vado" ribatte Enzo Paolo e, rientrando in Casa, aggiunge "Spero non sia una condanna per me".

Dopo un lungo momento di riflessione, Enzo Paolo decide di dare la sua risposta definitiva: “Io ho deciso di restare” esclama. Con l'aiuto e il supporto di Carmen, il ballerino riuscirà ad affrontare al meglio questa avventura?

Le nomination della settimana

Dopo una puntata ricca di emozioni, scontri e colpi di scena, per i concorrenti è giunto il momento di scoprire il verdetto del televoto. Alfonso apre il collegamento con la Casa e invita Clayton, Mariavittoria, Iago e Yulia a disporsi con le spalle verso il Led. A essere i preferiti del pubblico sono Iago e Mariavittoria. Oltre a ricevere l'immunità, i due sono chiamati a prendere una decisione molto importante: dovranno scegliere chi mandare al televoto tra Clayton e Yulia. Entrambi pensano di voler dare una seconda possibilità all'attore in quanto pensano che, nel corso degli ultimi giorni, lui abbia iniziato a integrarsi nel gruppo. Alla fine sono Amanda, Clayton, Helena, Michael, Yulia e Tommaso i sei concorrenti in nomination. Chi di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa lunedì 14 ottobre?