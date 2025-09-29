Grande Fratello 2025, il ritorno sullo schermo della Ventura solleverà lo share del reality?﻿

Cresce l’attesa per la prima puntata del Grande Fratello 2025, in onda stasera su Canale 5: basterà l’entrata in scena di Simona Ventura a guidare il reality verso il successo? Secondo gli esperti Sisal le possibilità che lo share sia superiore o inferiore al 23,75% al momento sono offerte in pari quota a 1,82. A ostacolare un possibile record di ascolti, in programma su Rai1, l’esordio della nuova stagione di Blanca, fiction già molto seguita e apprezzata dal grande pubblico.

Dopo 14 anni di assenza dai reality, la Ventura ha però subito acceso la curiosità del pubblico, mentre il cast “nip”, che torna al format classico molto apprezzato dagli spettatori, promette dinamiche coinvolgenti e momenti di alta tensione all’interno della casa, riflettendosi anche nella scelta degli opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.