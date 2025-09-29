circle x black
Cerca nel sito
 

Grande Fratello 2025, il ritorno sullo schermo della Ventura solleverà lo share del reality?﻿

Il pronostico degli gli esperti sisal

Grande Fratello 2025, il ritorno sullo schermo della Ventura solleverà lo share del reality?﻿
29 settembre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cresce l’attesa per la prima puntata del Grande Fratello 2025, in onda stasera su Canale 5: basterà l’entrata in scena di Simona Ventura a guidare il reality verso il successo? Secondo gli esperti Sisal le possibilità che lo share sia superiore o inferiore al 23,75% al momento sono offerte in pari quota a 1,82. A ostacolare un possibile record di ascolti, in programma su Rai1, l’esordio della nuova stagione di Blanca, fiction già molto seguita e apprezzata dal grande pubblico.

Dopo 14 anni di assenza dai reality, la Ventura ha però subito acceso la curiosità del pubblico, mentre il cast “nip”, che torna al format classico molto apprezzato dagli spettatori, promette dinamiche coinvolgenti e momenti di alta tensione all’interno della casa, riflettendosi anche nella scelta degli opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Grande Fratello 2025 Simona Ventura share ascolti
Vedi anche
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza