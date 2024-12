Mariavittoria ha fatto la sua scelta. Da qualche giorno la gieffina si trova divisa tra Tommaso e Alfonso. Il conduttore del Grande Fratello, durante la diretta di ieri sera, lunedì 9 dicembre, ha cercato di fare chiarezza sul nuovo triangolo amoroso che sta animando la Casa del reality show di Canale 5.

Il chiarimento

Durante la settimana, complice la divisione degli inquilini tra la Casa e il tugurio, c'è stato un avvicinamento particolare tra Mariavittoria Minghetti e l'ex fidanzato di Federica Petagna, Alfonso D'Apice. Avvicinamento che non è passato inosservato a Tommaso Franchi, il quale ha confessato di provare forti sentimenti nei confronti di Mariavittoria. "È stata una settimana turbolenta", ha confessato il gieffino in diretta.

Tommaso, che non ha nascosto la delusione, ha confessato di voler voltare pagina e di voler pensare più a se stesso: "Si può amare fino a morire, ma morire d'amore no. Ho scelto me", ha detto Tommaso. "Sei innamorata di Tommaso?”, chiede il conduttore alla gieffina e Mariavittoria risponde senza battere ciglio: “No. Non lo sono. Dopo dieci giorni passati nel Tugurio insieme ad Alfonso, la situazione è cambiata", ha spiegato Mariavittoria.

"Prima del Tugurio non avrei pensato ci potesse essere qualcosa in più di un'amicizia", ha detto Alfonso D'Apice, che sottolinea di rispettare i sentimenti di Tommaso e di voler fare un passo indietro. Alfonso, infatti, nel tugurio ha chiesto a Mariavittoria di chiarire prima di tutto la sua situazione sentimentale con Tommaso prima che la gieffina si avvicini a lui. “Mariavittoria mi piace tanto come persona, sto bene con lei,” ammette Alfonso con sincerità.

Mariavittoria cerca di fare chiarezza e spiega: “Mi siete mancati tutti e due, ma in modo differente". Prima si rivolge ad Alfonso e chiarisce le sue intenzioni: "Quello che ho pensato è che il tipo di rapporto che si è venuto a creare forse, in una relazione, si verrebbe ad alterare". Parlando di Tommaso, invece, Mariavittoria ammette un sentimento più profondo: “Voglio starti accanto,” lasciando intendere di essere interessata ad approfondire il loro rapporto. Ma secondo gli utenti, Mariavittoria non sarebbe sincera con se stessa: "È chiaro che sia interessata ad Alfonso, le brillano gli occhi accanto a lui", ha scritto un utente su X.