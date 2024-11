Nuovo appuntamento con il Grande Fratello oggi, lunedì 4 novembre, alle 21:30 su Canale 5. Sarà una serata ricca di colpi di scena, le anticipazioni promettono alcuni confronti attesissimi, in particolare quello tra Federica Petagna e l'ex fidanzato Alfonso D'Apice, che dovrebbe entrare in Casa questa sera in qualità di nuovo concorrente del reality show.

Le anticipazioni

Alfonso Signorini torna alla conduzione di una nuova puntata del Grande Fratello. Questa sera un nuovo concorrente varcherà la porta rossa. Si tratta di Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, la concorrente entrata a far parte del reality show solo la settimana scorsa, durante la diretta del 28 ottobre. La sua esperienza al Grande Fratello è cominciata con un filmato che mostrava la sua recente partecipazione al docureality Temptation Island insieme all'ex Alfonso. La coppia aveva interrotto la relazione ma il reality di Canale 5 li riporterà a vivere insieme sotto lo stesso tetto.

Durante la puntata ci sarà anche una sorpresa per i gieffini. Diletta Leotta sarà in studio al fianco di Alfonso Signorini. Da domani, martedì 5 novembre, sarà alla conduzione de La Talpa in onda su Canale5 in una versione completamente nuova.

Spazio alle emozioni. Questa sera, Shaila Gatta potrà riabbracciare il suo papà e avere un confronto con lui. Tommaso Franchi, invece, volerà al Gran Hermano, dove rivedrà Maica Benedicto, la concorrente spagnola che aveva passato un breve periodo al Grande Fratello e con la quale sembrava essere nato un interesse particolare. Ma negli ultimi giorni, il concorrente ha stretto un legame con Mariavittoria. Cosa succederà ora al loro rapporto dopo l'esperienza in Spagna?

Nella puntata di stasera è inoltre previsto il televoto: in nomination ci sono quattro gieffini e il meno votato sarà costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti sono i concorrenti a rischio. Chi lascerà definitivamente la casa del Grande Fratello?