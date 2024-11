Nuovi colpi di scena dentro la Casa del Grande Fratello. Federica Petagna e Alfonso D'Apice si sono scambiati un tenero bacio sotto gli occhi di tutti gli inquilini, in particolare di quelli di Stefano Tediosi. La 20enne ha fatto, dunque, la sua scelta: ha detto addio al tentatore di Temptation Island, per tornare tra le braccia di Alfonso, il ragazzo con cui stava da 8 anni.

Il bacio con Alfonso e l'addio a Stefano

È stata una relazione molto complessa quella tra Federica e Alfonso. I due si sono conosciuti quando erano molto giovani e dopo 8 anni di relazione, hanno partecipato a Temptation Island, esperienza che ha dato modo a Federica di assaporare la sua libertà. Hanno deciso di separarsi, fino a quando non si sono incontrati di nuovo dentro la Casa del Grande Fratello. I due hanno affrontato le incomprensioni al reality show, fino all'arrivo di Stefano Tediosi, il tentatore che Federica ha conosciuto al docu reality condotto da Filippo Bisciglia.

Negli ultimi giorni, Federica non era più convinta dei suoi sentimenti. Ma ieri sera, giovedì 21 novembre, la ragazza si è lasciata andare e dopo un dolce momento di abbracci, Federica e Alfonso hanno suggellato il riavvicinamento con un bacio appassionato.

La scena è stata vista anche da Stefano, che amareggiato si è allontanato dal resto degli inquilini rifugiandosi nella tristezza. Il gieffino è stato poco dopo raggiunto da Federica Petagna che si è sentita in dovere di dargli delle spiegazioni. La 20enne si è mostrata molto dispiaciuta di come si è conclusa la loro relazione.

Stefano si augura il meglio per lei, ma non nasconde che avrebbe tanto voluto approfondire la loro conoscenza. Con un tenero abbraccio, Federica ringrazia Stefano e chiude definitivamente il rapporto con lui per tornare dal suo Alfonso.