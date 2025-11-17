circle x black
Grande Fratello I giochi si evolvono, ma Anita resta la “regina” della casa

Nel pronostico degli esperti Sisal

17 novembre 2025 | 13.11
Nella casa del Grande Fratello 2025 i giochi cambiano e la tensione sale ma, secondo gli esperti Sisal, c’è una concorrente che resta stabile nel ruolo di favorita. È Anita che, offerta a 3,00, si posiziona come la principale candidata alla vittoria finale.

Ma attenzione a Omer: grazie a sensibilità e carisma è un’altra figura chiave nelle dinamiche del reality. La sua vittoria è infatti data a 3,50. A completare il podio dei favoritissimi c’è Ivana, su Sisal.it offerta a 5,00. La sua spontaneità e autenticità hanno conquistato il pubblico rendendola uno dei personaggi più credibili di questa fase del programma.

E Donatella? Il suo carattere, saggio e riflessivo, l’ha portata a essere una delle inquiline più apprezzate dal grande pubblico. Chissà, infatti, che non sia proprio lei la sorpresa dell’edizione, una possibilità che non è da escludere, a 6,00.

Appaiati a quota 7,50 troviamo invece Jonas e Rasha: entrambi protagonisti di un percorso altalenante. Quest’ultima, cercherà di salvarsi dalla nomination in cui si trova insieme a Flaminia (25,00), Giulia (16,00) e Domenico, fanalino di coda la cui vittoria pagherebbe 50 volte la posta.

