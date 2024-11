Luca Calvani è il preferito del pubblico del reality show di Canale 5, Grande Fratello. Nella puntata di ieri sera, martedì 19 novembre, quattro erano i concorrenti in nomination: Federica Petagna, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. In realtà, il televoto valutava il preferito del pubblico e non quello eliminato. Nessuno, quindi, ha abbandonato la Casa del Grande Fratello.

Il risultato del televoto

A leggere il nome del finto eliminato è stata Shaila Gatta che ha aperto la busta davanti agli inquilini: "Luca" è il concorrente che deve abbandonare la Casa del Grande Fratello. Una decisione che ha ridotto Tommaso Franchi in lacrime. Anche Jessica Morlacchi non è riuscita a trattenere l'emozione. Molti concorrenti erano legati a Luca e la sua "eliminazione" avrebbe cambiato molto le dinamiche all'interno della Casa.

Uscito dalla porta rossa, Signorini ha annunciato a Luca la grande notizia: "In realtà sei il preferito del pubblico, puoi tornare nella Casa ad abbracciare la tua Jessica", ha detto il conduttore mostrando al gieffino la concorrente in lacrime. Calvani è rientrato in Casa correndo verso Jessica per annunciarle il cambiamento di rotta: in realtà è lui il preferito del pubblico e quindi rimarrà nella Casa.