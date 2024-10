Primo concorrente eliminato oggi al Grande Fratello. La puntata di stasera 3 ottobre, su Canale 5, decreterà la prima uscita dalla Casa nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Il televoto deciderà il destino di uno tra Amanda, Clarissa, Iago a Maria Vittoria, i 4 inquilini finiti in nomination.

Tra i 4 concorrenti a rischio, stasera spazio a Clarissa Burt che racconterà ai telespettatori il grande amore che l'ha legata a Massimo Troisi, ancora oggi fonte di sofferenza. Nel menù del programma, inoltre, prevista una sorpresa imprecisata per Amanda. Nella Casa, Enzo Paolo Turchi riceverà la visita (virtuale?) di Carmen Russo, che proprio oggi festeggia il compleanno.

Non mancherà l'occasione di discutere delle dinamiche in atto nella casa, in particolare dei comportanti di Helena e Shaila, due tra le figure più discusse dagli inquilini e dai telespettatori.