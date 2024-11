Al Grande Fratello è scoppiata una furiosa lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo settimane di paradiso, i primi nodi vengono al pettine. La causa del problema è legata alla gelosia di Shaila nei confronti di Helena Prestes e la gieffina ha iniziato a nutrire forti dubbi sulla relazione e sui sentimenti di Lorenzo.

I primi problemi di coppia

La relazione tra Lorenzo e Shaila è un argomento molto discusso. C'è chi sostiene, dentro la Casa, che la loro sia solo una strategia per ottenere il favore del pubblico e la notorietà fuori dal programma di Alfonso Signorini. Tra i due, nella giornata di ieri 13 novembre, si è acceso un forte scontro che ha spinto l'ex velina all'esasperazione, alzando i toni contro il modello milanese.

Helena Prestes avrebbe rivelato che Lorenzo sarebbe geloso di lei. Lui ha negato tutto, accusando Helena di far nascere dei problemi tra la coppia e ha criticato Shaila di aver creduto alle sue parole. Quando Shaila è andata dal modello a chiedere chiarimenti su quanto rivelato da Helena, tra di loro si è scatenata una furiosa lite. "Perché non ascolti? Hai 30 anni, fai dei discorsi così interessanti e poi ti perdi in un bicchiere di acqua. Ma com'è possibile?", ha urlato Shaila Gatta nel giardino contro Lorenzo. "Porti una persona allo stremo. Mi fai sentire sbagliata. Non mi ascolti. Non hai capito che avevo bisogno di comprensione e rassicurazione", ha concluso. I due sono rimasti distanti per tutto il giorno, creando un muro.

Sembrava che la relazione fosse giunta al capolinea, ma dopo ore di silenzio Shaila e Lorenzo hanno messo fine al litigio cercando un chiarimento: entrambi hanno fatto un passo indietro per ritrovare la serenità di coppia. Il tutto si è concluso con un tenero abbraccio e con le promesse fatte da entrambi di migliorare alcuni aspetti del carattere.