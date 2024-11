Stefano Tediosi è ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello. Per Alfonso D'Apice è arrivato il momento di incontrare l'uomo che ha rubato il cuore alla sua ex fidanzata Federica Petagna. Un triangolo amoroso che ha appassionato tutti i telespettatori da quando è andata in onda l'edizione autunnale di Temptation Island .

Il confronto in diretta

Durante la puntata di ieri sera, martedì 12 novembre, Stefano ha fatto il suo ingresso nella Casa, ma prima il conduttore Alfonso Signorini ha invitato l'ex fidanzato di Federica ad andare in Mystery: “Tu e Stefano non vi siete mai conosciuti”. Ad attenderlo, c'è proprio Stefano che è pronto a confrontarsi e chiarirsi con lui.

Dopo un battibecco iniziale, Stefano tronca il discorso attaccando Alfonso: “Tu sei felice di aver segregato in casa una persona per 8 anni?”. Il gieffino infastidito dall'affermazione di Stefano lo esorta a non commentare situazioni e a non intromettersi in fatti che non gli riguardano personalmente.

Ma il tentatore di Temptation Island continua a sostenere che mentre lui andava a divertirsi con gli amici, Federica rimaneva in casa a svolgere le faccende domestiche, come stirare. Confessione che la stessa Federica aveva fatto a Stefano, lamentandosi della sua relazione con Alfonso.

Alfonso continua a negare: “Ti ha raccontato una cosa falsa”. Concluso il confronto tra i due, Stefano si dirige in salone per incontrare Federica. I due si sono salutati e si sono scambiati gesti di affetto, non arrivando mai a baciarsi sulle labbra: "Per rispetto di Alfonso", si è giustificato Stefano. Il tentatore è ufficialmente un nuovo concorrente del reality show di Canale 5. Come sarà la convivenza tra i tre d'ora in poi?