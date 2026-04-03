Adriana Volpe ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. L'annuncio ufficiale è arrivato sui canali social del reality show di Canale 5 ieri, giovedì 2 aprile, spiegando solo che si trattava di "motivi personali".

Dopo poche ore la concorrente è rientrata in Casa ma con un dito visibilmente steccato. Secondo i fan della trasmissione, infatti, Volpe ha lasciato il gioco per ricevere assistenza medica a causa di un infortunio alla mano. Si tratterebbe di una microfrattura a un dito. Ora sembra che tutto sia tornato regolare, infatti. Ma questa sera, nel corso della nuova puntata del reality, si comprenderà meglio cosa è accaduto.