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Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha lasciato momentaneamente la Casa: cosa è successo

La comunicazione ufficiale del reality show

Adriana Volpe - Grande Fratello Vip
Adriana Volpe - Grande Fratello Vip
03 aprile 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adriana Volpe ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. L'annuncio ufficiale è arrivato sui canali social del reality show di Canale 5 ieri, giovedì 2 aprile, spiegando solo che si trattava di "motivi personali".

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Dopo poche ore la concorrente è rientrata in Casa ma con un dito visibilmente steccato. Secondo i fan della trasmissione, infatti, Volpe ha lasciato il gioco per ricevere assistenza medica a causa di un infortunio alla mano. Si tratterebbe di una microfrattura a un dito. Ora sembra che tutto sia tornato regolare, infatti. Ma questa sera, nel corso della nuova puntata del reality, si comprenderà meglio cosa è accaduto.

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Grande Fratello Vip microfrattura
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