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Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip, Antonella Elia seconda

La finale del reality show andata in onda ieri, martedì 19 maggio, su Canale 5

Alessandra Mussolini e Antonella Elia - Grande Fratello Vip
Alessandra Mussolini e Antonella Elia - Grande Fratello Vip
20 maggio 2026 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alessandra Mussolini ha vinto l'ottava edizione del Grande Fratello Vip. Sul podio, al secondo posto Antonella Elia, mentre Raimondo Todaro si è classificato terzo. Si è conclusa ieri sera, martedì 19 maggio, l'edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, affiancata in questo breve ma intenso viaggio dalle due opinioniste: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

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Alessandra Mussolini ha ottenuto il 55,95% delle preferenze al televoto finale contro il 44,05% per Antonella Elia.

La puntata

Ad aprire la serata il televoto tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro, che ha decretato l'eliminazione del primo. A contendersi la vittoria finale sono stati: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe e Raimondo Todaro.

Nel corso della puntata i finalisti hanno potuto riabbracciare i propri cari dopo oltre due mesi di lontananza e di permanenza nella Casa. I concorrenti hanno tracciato, tra risate e qualche lacrimuccia, un bilancio del percorso vissuto nella Casa: un viaggio intenso, fatto di legami, confronti e rivalità accese.

Tra tutte, ha segnato questa edizione la rivalità-amicizia tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, considerate dal pubblico le due vere 'regine' della Casa. E proprio loro da finaliste, come da tradizione, hanno spento le luci della Casa, percorrendo per l'ultima volta il 'viale' dei ricordi fino a raggiungere la porta rossa. Un'esperienza destinata a rimanere nel cuore di tutti i protagonisti di questa edizione e che, come ha sottolineato Mussolini, "porterò sempre nel cuore".

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