Grande Fratello Vip, la finale

Dopo una semifinale al cardiopalma, cosa aspettarsi dall’ultimo atto del Grande Fratello Vip? I cinque finalisti sono più agguerriti che mai e in attesa di scoprire il sesto, gli esperti Sisal vedono già in due concorrenti il nome del possibile vincitore di questa edizione.
Da un lato c’è Alessandra Mussolini, protagonista di una vera e propria scalata: inizialmente offerta a 25,00, oggi sembra essere la favorita alla vittoria, proposta a 2,75. Dall’altro Antonella Elia, determinata più che mai a rubarle la scena, che la tallona a quota 3,00.
Più staccato il quartetto composto da Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raoul Dumitras e Raimondo Todaro, tutti alla pari a quota 7,50. Basse invece le chance per Renato Biancardi, al televoto con Todaro per contendersi l’ultimo pass per la finale. L’opzione di diventare il protagonista di questa edizione, oggi, su Sisal.it pagherebbe 33 volte la posta.