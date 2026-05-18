circle x black
Cerca nel sito
 

Grande Fratello Vip, la finale

GFVip 2026, Alessandra Mussolini - (Fermo immagine)
GFVip 2026, Alessandra Mussolini - (Fermo immagine)
18 maggio 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo una semifinale al cardiopalma, cosa aspettarsi dall’ultimo atto del Grande Fratello Vip? I cinque finalisti sono più agguerriti che mai e in attesa di scoprire il sesto, gli esperti Sisal vedono già in due concorrenti il nome del possibile vincitore di questa edizione.

CTA

Da un lato c’è Alessandra Mussolini, protagonista di una vera e propria scalata: inizialmente offerta a 25,00, oggi sembra essere la favorita alla vittoria, proposta a 2,75. Dall’altro Antonella Elia, determinata più che mai a rubarle la scena, che la tallona a quota 3,00.

Più staccato il quartetto composto da Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raoul Dumitras e Raimondo Todaro, tutti alla pari a quota 7,50. Basse invece le chance per Renato Biancardi, al televoto con Todaro per contendersi l’ultimo pass per la finale. L’opzione di diventare il protagonista di questa edizione, oggi, su Sisal.it pagherebbe 33 volte la posta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Grande Fratello Vip Sisal.it Alessandra Mussolini Antonella Elia
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Cannes 2026, giorno 6: riflettori puntati su Cate Blanchett: videonews dall'inviata
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza