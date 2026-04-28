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Grande Fratello Vip, stasera nuova eliminazione e un arrivo inaspettato

Nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi

Ilary Blasi
Ilary Blasi
28 aprile 2026 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'ingresso del ciclone Valeria Marini, il 'mistero' di Francesca Manzini, una nuova e definitiva eliminazione e anche l'arrivo nella Casa di un amico inaspettatto. C'è tanta carne al fuoco per l'appuntamento di stasera con il 'Grande Fratello Vip'. Oggi, martedì 28 aprile, nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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Le anticipazioni

È arrivato il ciclone stellare: l’ingresso di Valeria Marini ha fatto saltare tutti gli equilibri nella Casa. Dopo giorni di scintille e accuse, stasera il faccia a faccia decisivo con la sua storica nemica Antonella Elia.

Il 'mistero' di Francesca Manzini infiamma gli animi: alcune dichiarazioni sul suo essere o meno single e su un possibile uomo misterioso a cui pensa continuamente, fanno sospettare tutti della sua sincerità. Per Alessandra Mussolini non ci sono dubbi: Francesca non fa che mentire per attirare l’attenzione. Stasera il confronto.

Il ritorno di Paola Caruso dall’esilio nel monolocale ha fatto rifiorire vecchie alleanze. Alessandra Mussolini è al suo fianco nello scontro con Antonella Elia e Adriana Volpe. Quattro donne, un’unica leadership. Chi la conquisterà? E, a proposito di donne, a creare scompiglio ci ha pensato anche “il ballo della discordia”: la preparazione di una coreografia tutta al femminile fa venire a galla antipatie e risentimenti mai sopiti. Francesca Manzini la coreografa incompresa, Valeria Marini la diva, Alessandra Mussolini e Antonella Elia le giudici spietate. Riusciranno a mettere da parte i dissapori in nome dell’arte?

Un amico inaspettato: una grande sorpresa per gli inquilini! Stasera Alvin entrerà in Casa per aiutarli in una prova all’ultima nota.

Una nuova e definitiva eliminazione. Al televoto Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso. Chi dovrà abbandonare il reality per sempre?

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grande fratello vip grande fratello ilary blasi valeria marini
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