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Gf Vip, problemi intestinali per Valeria Marini: panico e allarme virus

La showgirl è entrata in corsa nella casa

Valeria Marini - Ipa/Fotogramma
Valeria Marini - Ipa/Fotogramma
28 aprile 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Problemi intestinali per Valeria Marini al Grande Fratello Vip. La showgirl è entrata da poco nella casa, ma si è fatta subito notare. Nella serata di ieri infatti, Marini ha accusato problemi intestinali, cominciando a vomitare e passando una notte travagliata, che è stata notata anche dal resto dei concorrenti.

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Il primo ad accorgersene è stato Raul Dumitras: "Sta vomitando", ha fatto notare agli altri. Al rientro la spiegazione di Marini non ha convinto: "È stata quella mela che ho mangiato, aveva qualcosa sopra". Antonella Elia, con cui la showgirl aveva avuto qualche dissapore in passato, ha chiesto, con una punta di ironia, se ci fosse "qualcosa di tossico sopra", mentre Adriana Volpe ha fatto notare come Marini non segue un'alimentazione propriamente equilibrata, visto che ha mangiato pasta al forno e altri cibi pesanti.

Nella casa si è poi diffusa la preoccupazione che Marini possa aver contratto un virus, tanto che Alessandra Mussolini e Paola Caruso hanno deciso di non passare la notte nella sua stessa stanza. La prima a parlare di virus è stata proprio Volpe: "Sta ancora male Valeria, dicono che ha continuato a rimettere", ha confidato alle altre concorrenti, "quindi vuol dire che magari ha qualche altra cosa. Igienizziamo tutto e laviamoci spesso le mani".

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valeria marini valeria marini gf vip gf vip
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