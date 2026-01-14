circle x black
Cerca nel sito
 

Grandi applausi al Teatro India di Roma per 'Un sabato, con gli amici' da Camilleri

Nell'adattamento di Marco Grossi, in scena anche Alessandra Mortelliti, nipote dello scrittore siciliano

Grandi applausi al Teatro India di Roma per 'Un sabato, con gli amici' da Camilleri
14 gennaio 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grandi applausi, anche a scena aperta, al Teatro India di Roma per la prima di 'Un sabato, con gli amici', riadattamento di Marco Grossi dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. 'Un sabato con gli amici' di Camilleri, pubblicato da Mondadori nel 2009, appartiene alla produzione meno nota dell’autore, lontana dalle consuete ambientazioni siciliane. La vicenda è ambientata in un quartiere altoborghese di Roma e ruota attorno a sette amici borghesi di mezza età. Attraverso brevi flashback che ripercorrono infanzia, adolescenza e giovinezza dei protagonisti, Camilleri ne mette a nudo fragilità e segreti. La storia culmina in un sabato sera apparentemente ordinario, in cui tre coppie si ritrovano come d’abitudine, ma che viene sconvolto dall’arrivo inatteso di una vecchia conoscenza, tornata per chiedere sostegno politico. Questa presenza rompe equilibri già precari e fa riemergere traumi irrisolti, relazioni clandestine, colpe e violenze subite o inflitte. L’atmosfera inizialmente leggera lascia spazio a una tensione crescente che conduce a un finale drammatico, in cui un sacrificio diventa necessario per ristabilire l’ordine.

In scena, nei panni di protagonisti, Alessandra Mortelliti, nipote del grande scrittore siciliano, Marcella Favilla, Pierluigi Corallo, Fabrizio Lombardo, Silvia Degrandi, Luca Avagliano, Alberto Melone. Lo spettacolo è in cartellone all'India fino al 18 gennaio ed è parte del calendario di celebrazioni per il centenario della nascita di Camilleri. Le musiche sono di Oliviero Forni, i costumi di Monica De Giuseppe, le luci di Claudio De Robertis e le scene di Filippo Sarcinelli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Teatro India Roma Andrea Camilleri Un sabato con gli amici
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza