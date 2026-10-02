Greta Van Fleet tornano in Italia, una data a Milano nel 2027

I Greta Van Fleet, la band rock and roll vincitrice di un Grammy Award annuncia il tour 2027 da headliner in Nord America ed Europa. 'Into The Beginning Tour' arriverà anche in Italia per un’unica data all’Unipol Forum di Milano domenica 16 maggio 2027. Il tour, prodotto da Live Nation, toccherà 59 città, partendo mercoledì 3 febbraio dall’Enmarket Arena di Savannah, in Georgia, e farà tappa a Chicago, Brooklyn, Detroit, Dallas-Fort Worth, Berlino, Milano, Amsterdam, Parigi, Londra, Toronto e molte altre città, prima di concludersi sabato 31 luglio all’Acrisure Amphitheater di Grand Rapids, nel Michigan, lo Stato d’origine della band. Gli special guest Arc De Soleil, The Kooks e Portugal. The Man apriranno alcune date nordamericane. I pacchetti Vip saranno disponibili esclusivamente per le date in Nord America.

I biglietti per le date europee di Into The Beginning Tour saranno disponibili in prevendita artista a partire dalle 10 (ora locale) di mercoledì 7 ottobre. Per accedere per primi alla prevendita del tour, i fan potranno registrarsi su GretaVanFleet.com. Nel corso della settimana seguiranno ulteriori prevendite prima dell’apertura della vendita generale, venerdì 9 ottobre alle 10 (ora locale) su GretaVanFleet.com. I prezzi dei biglietti sono stati stabiliti in anticipo dall’organizzazione del tour e non cambieranno durante le prevendite o la vendita generale (non saranno disponibili biglietti Platinum). Tutti i biglietti saranno venduti al prezzo nominale, più commissioni, tramite i rivenditori ufficiali.

I titolari di carte Mastercard avranno accesso anticipato alla vendita dei biglietti in Italia, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Belgio e Francia. La prevendita Mastercard partirà da mercoledì 7 ottobre alle 10 (ora locale) e terminerà venerdì 9 ottobre alle 10:00 (ora locale). Inoltre, dal 9 ottobre alle 10 (ora locale) sarà disponibile l’accesso Preferred ad alcuni dei migliori biglietti. Tutti i dettagli su priceless.com/music. In Italia, i biglietti saranno inoltre disponibili tramite prevendita My Live Nation a partire dalle 10 di giovedì 8 ottobre. Le vendite generali avranno inizio venerdì 9 ottobre a partire dalle 10 su GretaVanFleet.com e su www.livenation.it

L’annuncio di oggi segue l’uscita dell’ultimo singolo della band 'Tear It Down' tratto dal quarto album in studio di prossima uscita, 'Palace For The People', in arrivo venerdì 9 ottobre per Republic Records. 'Tear It Down' segue i primi brani 'Play Your Games' e 'Saw You Stand', che la band ha eseguito al Jimmy Kimmel Live!, e offre un nuovo sguardo dietro le quinte del maestoso nuovo album. In 'Palace For The People',, i Greta Van Fleet continuano a esplorare i temi dell’umanità, della connessione, della resilienza e della trascendenza, dando vita a un’opera profondamente personale e al tempo stesso capace di parlare a tutti. Hanno creato un’opera misteriosa, monumentale e dirompente, dipingendo un affresco sonoro fatto di voci potenti, riff che scuotono la terra e assoli straordinari.

È un rock and roll espressivo, etereo ed energico, interpretato con la giusta grazia sinfonica, eccessi festosi, dinamiche e lo splendore di un gruppo che rifiuta di essere incasellato sul piano musicale, tematico o spirituale. È anche il talento di un legame di sangue impresso su nastro. Hanno compiuto un altro grande salto creativo, costruendo un nuovo luogo in cui gli ascoltatori possano ritrovarsi e, nel farlo, definendo il tono del futuro del rock. Prima dell’Into The Beginning Tour e per celebrare l’album in arrivo, i Greta Van Fleet terranno il mese prossimo una serie di concerti intimi in uno spazio di capienza ridotta, il The Basement East di Nashville, nei primi tre sabati di ottobre.

Dagli esordi a Frankenmuth, nel Michigan, i Greta Van Fleet sono diventati una delle voci più rappresentative del rock and roll della loro generazione. Con diverse pubblicazioni certificate platino e tour nelle arene sold out in tutto il mondo, la band vincitrice di un Grammy Award ha costantemente sfidato le aspettative, sviluppando un sound del tutto personale. 'Palace For The People' rappresenta la loro dichiarazione artistica più audace fino a oggi.