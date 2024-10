Halloween, divertimento e paura con il 'Día de Muertos' a MagicLand

Un Halloween senza precedenti con atmosfere da brivido si festeggerà dal 12 ottobre al 3 novembre a MagicLand. Molte le novità che il parco divertimenti più grande del centro-sud Italia offrirà ai suoi visitatori, per una festa “spaventosamente unica” nel suo genere, con ben 20 attrazioni a tema: 6 horror house, 2 percorsi per la famiglia, 2 spettacoli teatrali, 7 parate ed animazioni itineranti, 3 serate di intrattenimento musicale con show, Dj set ed attrazioni aperte fino a mezzanotte, che renderanno davvero speciale l’esperienza nel parco. Assoluta novità per MagicLand ed esperienza unica in Italia, il Día de Muertos, organizzato in collaborazione con l'Ambasciata del Messico. Per l’occasione, il parco si trasforma in un caleidoscopico regno dei morti messicano, offrendo un'immersione totale in una tradizione millenaria. Un'atmosfera coinvolgente, ideale per i più piccoli, che potranno vivere la magia della festa messicana, proclamata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco, in prima persona, tra decorazioni, percorsi, spettacoli, cibo e musica a tema.

Ricchissima l’offerta per i più coraggiosi, con ben 6 horror house e percorsi del terrore. Tra questi, novità assoluta sarà la Horror Zone Apocalypse Valley (il 26 e 31 ottobre, l’1 e 2 novembre), uno spaventoso viaggio attraverso cinque zone post-apocalittiche, ognuna dominata da presenze inquietanti in una terra devastata. Bisognerà evitare radiazioni letali e mostri deformi, affrontare mutanti pericolosi ed entrare in una foresta oscura abitata da predatori psicopatici. Ritornano anche Demonia, la storica horror house di MagicLand, infestata da macabri spiriti con nuovi effetti spaventosi, e Katakumba, un percorso dell’orrore completamente rinnovato, dove i visitatori dovranno sfuggire alla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori. Poi ci saranno come sempre Dungeons, la prigione medievale dove sono rinchiusi i più efferati assassini, ed Haunted Hotel, un vero e proprio hotel infestato da zombie affamati di carne umana. Il 26 e 31 ottobre, e l’1 e 2 novembre sarà possibile, infine, fare una passeggiata lungo il Lago Maledetto, un campeggio abbandonato, un luogo martoriato da omicidi efferati, ora infestato da orde di zombie famelici.

Anche gli spettacoli saranno tutti nuovi e in veste rigorosamente dark. Dal 31 ottobre al 2 novembre, al Gran Teatro Alberto Sordi di MagicLand andrà in scena, con ben 3 repliche al giorno, Alice in Horrorland, una rivisitazione in chiave horror del classico della letteratura per bambini di Lewis Carrol. Alice in Horrorland è una produzione internazionale firmata Scarlett Entertainment che mette in scena per la prima volta in Italia questo incredibile spettacolo, in esclusiva assoluta per MagicLand. Alice intraprenderà una disavventura nella tana del coniglio, con la malvagia Regina di Cuori in cerca di sangue per dipingere di rosso Horrorland, un oscuro mondo delle meraviglie, dove nulla è come sembra e la curiosità può essere molto pericolosa.

Ad animare le strade del Parco ci sarà la Funeral Parade: un carro funebre, accompagnato dalle note di un requiem e scortato da zombie e dalla Morte in persona. Ma non è tutto: i visitatori potranno imbattersi nella Psycho Emergency, un’ambulanza che scarrozzerà pazienti fuggiti da un ospedale psichiatrico che coinvolgeranno il pubblico con un'animazione irresistibilmente spaventosa, mentre in Piazza Main Street si terrà una mostruosa e coinvolgente Halloween Parade, l’occasione perfetta per scattare le foto più terrificanti del secolo con il cast artistico del Parco.