Un costume da record per Halloween. Heidi Klum stupisce per celebrare il 25esimo anniversario del suo party dedicato a Halloween a New York. La 53enne top model e conduttrice si è presentata davanti ai fotografi travestita da... mano amputata. Klum è scesa da un van, come un enorme reperto su una scena di un crimine. La mega-mano, con unghie laccate e ossa esposte, si è mossa verso la passerella con qualche difficoltà.

Heidi Klum poses on the carpet at her annual Halloween party in NYC https://t.co/gtmP1tXB60 — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

"La cosa più difficile è indossare questo costume, è molto pesante. Non ci è voluto tantissimo tempo, è stato un po' complicato salire sul van. Non vedo molto bene, ma una volta all'anno si può fare...", ha detto rispondendo alle domande.

Heidi Klum reveals her Halloween costume at her annual party in NYC https://t.co/GB9sXIvoCC — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

Il party di Halloween organizzato dalla top model è un appuntamento fisso a New York. Negli anni, Klum ha stupito più volte esibendo costumi 'estremi'. L'edizione 2026, senza dubbio, è destinata a segnare un nuovo 'record'...