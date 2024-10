Halloween, una vip italiana a Londra travestita da cugino Itt: è irriconoscibile

Una vip italiana è volata a Londra per festeggiare un Halloween 'da paura'. Per l'occasione si è trasformata nell'iconico cugino Itt della Famiglia Addams: una distesa di finti capelli biondi fino ai piedi la rende irriconoscibile. Così come nella serie degli Anni 60, anche la celebrity indossa un paio di occhiali scuri e una bombetta. Se sul piccolo schermo Itt proferisce solo suoni incomprensibili, a Londra ha la voce di Alessia Marcuzzi. Sì, perché dietro quella massa di capelli arruffati c'è la conduttrice romana, che è atterrata a Londra con le sue amiche - tra queste l'attrice Michela Quattrociocche - per una notte all'insegna di 'dolcetto o scherzetto?'.