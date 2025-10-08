Hard Rock Cafe Roma celebra i 40 anni di 'Ritorno al futuro', arriva la DeLorean

Ogni anno il 21 ottobre è una data speciale per milioni di appassionati: è il 'Ritorno al futuro Day'. Il 21 ottobre 2015 è la data impostata da Marty McFly nella DeLorean e da quel momento è diventato ufficialmente il giorno delle celebrazioni internazionali dedicate alla saga. Il 40esimo anniversario dell'uscita del primo capitolo il fenomeno culturale di 'Ritorno al Futuro' viene celebrato all’Hard Rock Cafe di Roma con un evento esclusivo che trasporterà i fan direttamente a Hill Valley.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Hill Valley Italia, si propone di commemorare il celebre film e la sua colonna sonora che ha segnato un'intera generazione. L'appuntamento avrà inizio alle ore 19.30, offrendo agli ospiti l'opportunità di immergersi nell'atmosfera del cult anni '80 con una speciale accoglienza che include la possibilità di scattare foto al fianco della mitica DeLorean. Durante la serata verrà presentato in anteprima il libro 'Il ragazzo del Futuro' di Michael J. Fox, a cura di Tea, che condurrà un'intervista seguita da una sessione di domande e risposte aperta al pubblico. All'incontro parteciperà anche un ospite d'eccezione, il giornalista Mauro Donzelli.

L'evento proseguirà con momenti di intrattenimento pensati per i fan: un menù dedicato sarà a disposizione prima che un DJ Set faccia rivivere la colonna sonora del film e altri brani iconici degli anni '80, animando la serata fino alle 23. Prevista una sorpresa per chi si presenterà vestito a tema.