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È morto Howard Storm, il regista di 'Mork & Mindy': aveva 94 anni

Dagli esordi come comico alla scuola di Woody Allen: aveva 94 anni

Robin Williams da 'Mork & Mindy' - fotogramma/ipa
Robin Williams da 'Mork & Mindy' - fotogramma/ipa
27 maggio 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Howard Storm, regista di numerose sitcom di successo ed ex comico stand-up statunitense, è morto all’età di 94 anni per cause naturali nella sua casa di Beverly Hills. Nato a New York l'11 dicembre 1931, Storm aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come cabarettista, per poi passare alla regia televisiva diventando una figura chiave della cosiddetta “golden age” delle sitcom americane. Una svolta decisiva arrivò negli anni ’70, quando lavorò a stretto contatto con Woody Allen sul set di "Il dittatore dello stato libero di Bananas" (1971) e "Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere" (1972). Da quell’esperienza, Storm imparò i meccanismi del set e maturò la decisione di dedicarsi alla regia.

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Il suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa avvenne nel 1975 con la serie "Rhoda", a cui seguirono numerosi episodi di produzioni di successo come "Laverne & Shirley", "Mork & Mindy", "La famiglia Hogan", "Segni particolare: genio" e "Tutti amano Raymond". Con "Mork & Mindy" (1978-81), in particolare, diresse decine di episodi contribuendo al successo della serie lanciata da Garry Marshall e interpretata da Robin Williams. Storm si cimentò anche nel cinema dirigendo la commedia "Se ti mordo... sei mio" (1985), con Jim Carrey al suo primo ruolo da protagonista. Nel corso della sua lunga carriera lavorò anche a numerose altre serie televisive americane e collaborò con importanti figure dell’industria dell’intrattenimento. In età avanzata pubblicò anche un’autobiografia in cui ripercorreva il suo percorso “dalla Lower East Side di New York a Hollywood”. (di Paolo Martini)

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