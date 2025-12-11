Oltre dieci anni dopo la seconda parte di 'Hunger Games - Il canto della rivolta' Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson torneranno a vestire i panni di Katniss Everdeen e Peeta Mellark. I due attori, riporta 'The Hollywood Reporter', reinterpreteranno i loro ruoli di successo in 'Hunger Games - L'alba sulla mietitura', che arriverà in sala nell'autunno del 2026.

Nonostante Lionsgate non abbia diffuso ulteriori dettagli, è probabile che i due attori appariranno in un flashforward dal momento che il film sarà ambientato 24 anni prima degli eventi visti nel primo film della saga, uscito nel 2012.

La trama

Come i film precedenti, anche questo è tratto da un romanzo di Suzanne Collins, 'L'alba sulla mietitura', uscito nel 2025.

All’alba dei cinquantesimi Hunger Games, i distretti di Panem sono in preda al panico. Quest’anno, infatti, per l’Edizione della Memoria, verrà sottratto alle famiglie un numero doppio di tributi rispetto al solito. Intanto, nel Distretto 12, Haymitch Abernathy cerca di non pensarci troppo, l’unica cosa che gli interessa è arrivare vivo a fine giornata e stare con la ragazza che ama.

Quando viene chiamato il suo nome, però, il ragazzo vede infrangersi tutti i suoi sogni. Strappato alla sua famiglia e ai suoi affetti, viene portato a Capitol City con gli altri tre tributi del Distretto 12: una ragazza che per lui è quasi una sorella, un esperto in scommesse e la ragazza più presuntuosa della città. Non appena gli Hunger Games hanno inizio, Haymitch comprende che tutto è stato predisposto per farlo fallire. Eppure qualcosa in lui preme per combattere… e far sì che la lotta si estenda ben oltre l’arena.

Cast e regia

La regia sarà di Francis Lawrence, mentre nel cast vedremo Ralph Fiennes nel ruolo del Presidente Snow, Jesse Plemons in quello di Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. in quello di Beetee Latier, Kieran Culkin in quello di Caesar Flickerman ed Elle Fanning in quello di Effie Trinket. A completare la squadra Joseph Zada, Glenn Close, Mckenna Grace, Maya Hawke e Whitney Peak.